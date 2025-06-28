Умер известный легкоатлет, призер Токийской олимпиады
время публикации: 28 июня 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 10:21
27 июня на 92-м году жизни умер известный американский легкоатлет Билл (Уильям Солон) Деллинджер, сообщают американские СМИ.
Спортсмен специализировался в беге на 5000 метров.
Он участник трех олимпиад.
В Риме в 1960 году Билл Деллинджер занял четвертое место, в Токио в 1964 году - стал бронзовым призером.
В 1959 году он стал чемпионом Панамериканских игр.
В 2001 году Билл Деллинджер был включен в Зал славы легкой атлетики США.
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