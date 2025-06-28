Умер известный легкоатлет, призер Токийской олимпиады

27 июня на 92-м году жизни умер известный американский легкоатлет Билл (Уильям Солон) Деллинджер, сообщают американские СМИ.

Спортсмен специализировался в беге на 5000 метров.

Он участник трех олимпиад.

В Риме в 1960 году Билл Деллинджер занял четвертое место, в Токио в 1964 году - стал бронзовым призером.

В 1959 году он стал чемпионом Панамериканских игр.

В 2001 году Билл Деллинджер был включен в Зал славы легкой атлетики США.