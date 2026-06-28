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Спорт

Месси вышел на замену и забил со штрафного. Аргентинцы победили сборную Иордании

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 12:46
Месси вышел на замену и забил со штрафного. Аргентинцы победили сборную Иордании
AP Photo/Tony Gutierrez
AP Photo/Julio Cortez

В Далласе аргентинцы победили сборную Иордании 3:1. Аргентинцы победили во всех матчах.

В плэй-офф сборная Аргентины встретится с командой Кабо Верде.

В первом тайме аргентинцы, игравшие не совсем основным составом, проблем не испытали.

На 7-й минуте Ло Чельсо забил. Гол не засчитан. Офсайд.

В первые 15 минут южноамериканцы владели мячом 82% времени.

На 19-й минуте Джовани Ло Чельсо (Бетис, Севилья) забил ударом со штрафного. На 28-й минуте Лаутаро Мартинес перебросил мяч через вратаря. мяч попал в перекладину. Сенеси наносит удар головой. Вратарь сумел отбить.

На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти 0:2.

На последних минутах первого тайма аргентинцы упустили еще два голевых момента.

На 48-й минуте отмене второй гол Ло Чельсо. Офсайд.

На 53-й минуте мяч после удара Лаутаро Мартинеса задел перекладину и ушел за пределы поля.

В ответной атаке иорданцы забили. Ихсан Хаддад прострелил. Муса Тамари (Ренн) с линии вратарской в падении отправил мяч в сетку 1:2.

На 60-й минуте на замену вышел Лионель Месси.

На 80-й минуте Месси забил ударом со штрафного 1:3. В трех матчах этого чемпината Лионель забил шесть голов.

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