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Чемпионат мира по футболу. Кейн забил. Англичане победили сборную Панамы

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 09:30
Чемпионат мира по футболу. Кейн забил. Англичане победили сборную Панамы
AP Photo/Steve Luciano
Англичане победили сборную Панамы
AP Photo/Yuki Iwamura

В Ист-Ратерфорде англичане победили сборную Панамы 2:0 и заняли первое место в группе.

В плэй-офф англичане сыграют со сборной Демократической республики Конго.

На матче присутствовал бывший капитан сборной Англии Джон Терри.

Несмотря на необходимость победы, в полную силу англичане играли минут 10 во втором тайме (тогда и были забиты голы). В остальное время фаворит особо не напрягался.

При этом сборная Англии играла основным составом.

Первый опасный момент был создан на 26-й минуте. Родригес ворвался в штрафную и нанес удар в ближний угол. Пикфорд мяч парировал.

На 52-й минуте панамцы едва не забили сами себе. Защитник опередил Кейна и едва не срезал мяч в свои ворота. Чуть выше.

На 57-й минуте Кейн совершил сольный проход и пробил в дальний угол. Москера парировал мяч. На 62-й минуте Сака подал угловой. Джуд Беллингем нанес удар слету 0:1.

Через пять минут Беллингем обыграл защитника и навесил. Гарри Кейн головой отправил мяч в сетку 0:2.

На первой минуте компенсированного времени Мадуэке вышел один на один, но переиграть вратаря панамцев не сумел.

Через минуту был отменен гол сборной Панамы. Офсайд.

Спорт
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