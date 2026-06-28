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Спорт

Криштиану Роналду не забил. Колумбийцы и португальцы сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 10:26
Криштиану Роналду не забил. Колумбийцы и португальцы сыграли вничью
AP Photo/Lynne Sladky
Колумбийцы и португальцы сыграли вничью
AP Photo/Rebecca Blackwell

В Майами сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью 0:0. Колумбийцы заняли первое место в группе.

В 1/16 финала колумбийцы сыграют с командой Ганы, португальцы - с хорватами.

Матч проходил с заметным преимуществом сборной Колумбии (55% владения мячом, 24:13 по ударам, 6:2 по точным ударам, 5:2 по угловым).

Хороший матч провел голкипер португальцев Диогу Кошта.

Криштиану Роналду отыграл весь матч.

На 2-й минуте колумбийцы могли открыть счет. Кордоба ушел от Вейги и пробил мимо вратаря. Но не попал в ворота.

На 17-й минуте Джон Ариас ушел от четырех португальцев и нанес удар в ближний угол. Кошта парировал.

На 39-й минуте Варгас отбил мяч после удара Фернандеша. Через минуту опасно пробил Невеш, но не попал. На 42-й минуте Жоау Феликс ускользнул от Сантьяго Ариаса, принял мяч грудью и пробил в падении. Чуть выше.

На 62-й минуте Джон Ариас направил мяч к ближней штанге. Ричард Риос опередил двух португальцев и нанес удар. Мяч пролетел впритирку со штангой. На 67-й минуте Хамес Родригес проиграл борьбу защитнику в воздухе. Мяч отскочил к Пуэрте, который нанес очень сильный, но неточный удар.

На 74-й минуте Хамес Родригес направил мяч в "девятку". Вратарь не доставал. Вейга головой выбил мяч на угловой.

На последних минутах основного времени два голевых момента упустил колумбиец Муньос.

На второй минуте компенсированного времени не засчитан гол колумбийцев. Офсайд. Не очевидный.

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