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Чемпионат мира по футболу. Конголезцы победили сборную Узбекистана

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 28 июня 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 11:07
Чемпионат мира по футболу. Конголезцы победили сборную Узбекистана
AP Photo/Stew Milne
Чемпионат мира по футболу. Конголезцы победили сборную Узбекистана
AP Photo/Jacob Kupferman

В Атланте сборная Демократической республики Конго победила команду Узбекистана 3:1.

На 68-й минуте сборная Узбекистана вела в счете.

В 1/16 финала конголезцы сыграют с англичанами.

Команда Узбекистана забила гол на первой минуте. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 10-й минуте Эльдор Шомуродов (Башакшехир, Стамбул) красиво перебросил мяч через вратаря 0:1.

На 17-й минуте не зачитан гол конголезцев. Нарушение правил в начале атаки.

На 38-й минуте Хамдамов навесил. Мяч по замысловатой траектории едва не влетел в ворота.

На последних секундах первого тайма конголезцы едва не отыгрались. Мбокю навесил со штрафного. Мбемба плотно пробил. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 51-й минуте Шомуродов нанес удар слету. Чуть выше.

На 57-й минуте опасно пробил Мбокю. Нематов отразил мяч, летевший под перекладину.

На 68-й минуте Йоан Висса (Ньюкасл) реализовал пенальти 1:1. На 78-й минуте Фистон Майеле (Пирамидс) забил победный гол 2:1.На первой минуте компенсированного времени Висса из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 3:1.

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