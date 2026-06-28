Гол бывшего игрока "Маккаби". Хорваты победили сборную Ганы

В Филадельфии хорваты победили сборную Ганы 2:1 и заняли второе место в группе.

В плэй-офф хорваты сыграют с португальцами, сборная Ганы - с колумбийцами.

Первый опасный момент был создан на 17-й минуте. Мяч после удара Влашича попал в штангу. На 31-й минуте Петар Сучич (Интер, Милан) издали пробил точно в нижний угол 1:0.

На 40-й минуте Семеньо протаранил оборону хорватов и нанес удар. После рикошета от защитника мяч пролетел рядом со штангой.

На 73-й минуте навес со штрафного. Бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Деррик Лукассен (Пафос, Кипр) вскочил из-за спин защитников и отправил мяч в нижний угол 1:1.

Пропустив, хорваты пошли вперед. Первая атака во втором тайме была на 82-й минуте. А через минуту "Шашечные" забили победный гол. Лука Модрич подал угловой. Никола Влашич (Торино) нанес удар головой 2:1.