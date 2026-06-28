Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью и вышли в плэй-офф

В Канзас-Сити сборные Австрии и Алжира сыграли вничью 3:3. Обе команды вышли в плэй-офф.

Алжирцы сыграют со сборной Швейцарии, австрийцы - с испанцами.

Ворота алжирцев защищал Усама Бенбут. В первых двух матчах играл Лука Зидан.

В первые 15 минут алжирцы владеют мячом 60% времени. При этом соперники не создали ничего хотя бы отдаленно напоминающее угрозу воротам.

Первый же опасный момент стал голевым. Алаба делает длинный пас вперед. Марко Арнаутович (Црвена Звезда) вышел один на один 0:1.

На 40-й минуте сборная Алжира едва не отыгралась. После удара Шаиби мяч попал в штангу. На 45-й минуте австрийский защитник сбил форварда сборной Алжира. Рафик Белгали (Верона) подхватил мяч, обыграл трех защитников и счет сравнял 1:1.

На 55-й минуте Лаймер на фланге обыграл защитника и сделал пас на линию штрафной. Марсель Забитцер (Боруссия, Дортмунд) точно пробил 1:2.

На 60-й минуте Рияд Марез сравнял счет 2:2. На третьей мнуте компенсированного времени он вышел один на один 3:2.

Через 3 минуты Саша Калайджич (ЛАСК, Линц) сравнял счет 3:3.