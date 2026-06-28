Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали вторую золотую медаль
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:28
Сегодня в Клуж-Напока, Румыния. завершится третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали золотые медали в групповом многоборье и упражнении "5 мячей".
В упражнении с обручем победила украинка Таисия Онофрийчук, с мячом - полька Лилиана Левинська.
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