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Спорт

Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали вторую золотую медаль

Художественная гимнастика
Спорт/важное
время публикации: 28 июня 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 15:28
Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки завоевали вторую золотую медаль
AP Photo/Dar Yasin

Сегодня в Клуж-Напока, Румыния. завершится третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.

Израильтянки завоевали золотые медали в групповом многоборье и упражнении "5 мячей".

В упражнении с обручем победила украинка Таисия Онофрийчук, с мячом - полька Лилиана Левинська.

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