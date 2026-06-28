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Спорт

Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки победили в групповом многоборье

Художественная гимнастика
Спорт/важное
время публикации: 28 июня 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 07:51
Художественная гимнастика. Кубок вызова. Израильтянки победили в групповом многоборье
AP Photo/Sergei Grits

В Клуж-Напоке, Румыния, проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике.

В индивидуальном многоборье победила Дарья Варфоломеев (Германия). На втором месте украинка Таисья Онофрийчук. Нв третьем - Тахмина Икромова (Узбекистан).

В групповом многоборье победили израильтянки.

На втором месте сборная Германии, на третьем - Узбекистана.

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