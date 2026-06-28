Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали Кубка вызова
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:22
В Клуж-Напоке, Румыния, завершился третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Израильтянки завоевали золотые медали в групповом многоборье, упражнении "5 мячей" и упражнении "Обручи и булавы".
Израильтянка Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой.
В этом упражнении победила украинка Таисия Онофрийчук. Серебряную медаль завоевала Тахмина Икромова (Узбекистан).
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