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Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали Кубка вызова

Художественная гимнастика
Спорт/важное
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:22
Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали Кубка вызова
AP Photo/Sergei Grits

В Клуж-Напоке, Румыния, завершился третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.

Израильтянки завоевали золотые медали в групповом многоборье, упражнении "5 мячей" и упражнении "Обручи и булавы".

Израильтянка Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой.

В этом упражнении победила украинка Таисия Онофрийчук. Серебряную медаль завоевала Тахмина Икромова (Узбекистан).

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