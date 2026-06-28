Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали четыре медали Кубка вызова

В Клуж-Напоке, Румыния, завершился третий этап Кубка вызова по художественной гимнастике.

Израильтянки завоевали золотые медали в групповом многоборье, упражнении "5 мячей" и упражнении "Обручи и булавы".

Израильтянка Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой.

В этом упражнении победила украинка Таисия Онофрийчук. Серебряную медаль завоевала Тахмина Икромова (Узбекистан).