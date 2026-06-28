Художественная гимнастика. Европейские страны выступили против возвращения россиянок

11 стран Европы направили в Европейскую федерацию гимнастики письмо с требованием пересмотреть решение о возвращении национальной символики спортсменам из России и Беларуси.

Об этом заявил Пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн, сообщают российские СМИ.

Письмо подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.

Предлагается провести внеочередной конгресс Европейской федерации гимнастики, на котором рассмотреть этот вопрос.