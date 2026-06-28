Художественная гимнастика. Европейские страны выступили против возвращения россиянок
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:15
11 стран Европы направили в Европейскую федерацию гимнастики письмо с требованием пересмотреть решение о возвращении национальной символики спортсменам из России и Беларуси.
Об этом заявил Пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн, сообщают российские СМИ.
Письмо подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.
Предлагается провести внеочередной конгресс Европейской федерации гимнастики, на котором рассмотреть этот вопрос.
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