"Барселона" победила в Милане. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 28 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 08:17
Состоялись матчи тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях обыграла "Милан" 98:88.
АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 88:79
АСВЕЛ одержал вторую победу подряд.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 77:80
"Олимпиакос" потерпел третье поражение подряд и по итогам тура может перестать быть единоличным лидером.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Партизан (Белград, Сербия) 89:74
Четвертую четверть хозяева выиграли 24:11.
Защитник "Баварии" Карсен Эдвардс набрал 25 очков.
Милан (Италия) - Барселона (Испания) 88:98
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