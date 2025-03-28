"Барселона" победила в Милане. Результаты матчей Евролиги

Состоялись матчи тридцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" в гостях обыграла "Милан" 98:88.

АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 88:79

АСВЕЛ одержал вторую победу подряд.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 77:80

"Олимпиакос" потерпел третье поражение подряд и по итогам тура может перестать быть единоличным лидером.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Партизан (Белград, Сербия) 89:74

Четвертую четверть хозяева выиграли 24:11.

Защитник "Баварии" Карсен Эдвардс набрал 25 очков.

Милан (Италия) - Барселона (Испания) 88:98