Чемпионат Испании. Достижение Флика. "Барселона" лидирует

В перенесенном матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Осасуну" 3:0.

Каталонцы лидируют, на 3 очка опережая "Реал" и на 7 - "Атлетико".

Матч был перенесен из-за смерти врача "Барселоны".

"Барселона": Щенсны, Бальде (Мартин, 83), Эрик Гарсия, Мартинес, Кунде, Гави, де Йонг (Торре, 46), Педри (Пау Виктор, 84), Ямаль, Торрес (Левандовски, 67), Ольмо (Фермин Лопес, 28).

"Осасуна": Эррера, Аресо (Пенья, 84), Эррандоо, Катена, Крус, Муньос (Рубен Гарсия, 34), Монкайола, Ибаньес, Орос (Мои Гомес, 61), Рауль Гарсия (Будимир, 60), Арнайс (Бойомо, 46).

"Барселона" одержала восьмую победу подряд.

"Осасуна" не может победить в шестом матче подряд.

Ханс-Дитер Флик одержал 33 победы в 44 матчах, в которых он возглавляет "Барселону". По проценту побед он делит второе место с Тито Вильяновой в списке тренеров "Барсы", которые возглавляли команду более 10 игр. Лидирует Луис Энрике (76.24% побед).

Хотя "Осасуна" не нанесла ни одного удара в створ ворот, во втором тайме гости могли забить несколько раз.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте Бальде прострелил. Ферран Торрес опередил защитника и в касание отправил мяч в сетку 1:0. На 14-й минуте Ямаль направил мяч во вратарскую. Ферран Торрес пробил, но попал во вратаря.

На 21-й минуте Дани Ольмо со второй попытки реализовал пенальти 2:0. Первый раз Эррера парировал мяч, но защитник вбежал в штрафную до удара.

На 39-й минуте мяч после удара Феррана Торреса со штрафного попал в перекладину.

На 48-й минуте гости создали первый опасный момент. После навеса со штрафного нанес удар Эррандо. Мяч пролетел рядом со штангой. На 62-й минуте мог забить Аресо. После его удара мяч задел защитника и пролетел мимо ворот.

На 77-й минуте хозяева провели быструю контратаку. Фермин Лопес навесил. Роберт Левандовски нанес удар головой 3:0.