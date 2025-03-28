Шутаут Блэквуда. Гол Хаймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" разгромил "Эдмонтон" 6:1.
Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 4:2
После перого периода "Вашингтон" выигрывал 2:1.
Две шайбы забросил Фредерик Годро (Миннесота).
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты 29 секунд. Показатель -1.
Мэтью Болди забил девятый победный гол в сезоне - клубный рекорд.
Нешвилл Прэдейчез - Сент-Луис Блюз 2:3
"Сент-Луис" выиграл восьмой матч подряд. Самая длительная победная серия клуба с апреля 2022 года.
После первого периода хозяева вели в счете 2:0.
В третьем периоде гости забили два гола за 22 секунды.
Две шайбы забросил Дилан Холлоуэй (Блюз).
Калгари Флэймз - Даллас Старз 2:5
Обе шайбы в ворота гостей забил Назим Кадри.
Кейси ДеСмит совершил 46 сэйвов.
Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз 4:0
"Колорадо" одержал 11-ю победу подряд.
3 (2 + 1) очка набрал Мартин Нечас.
Маккензи Блэквуд отразил 22 броска. Он совершил четвертый шутаут в сезоне и 14-й в карьере.
Дрю Даути (Кингз) провел 1200-ю игру в НХЛ.
Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз 6:1
"Сиэтл" прервал серию из трех поражений.
Счет второго периода 5:0. "Сиэтл" в третий раз в истории забил пять голов за один период.
Две шайбы забросил Джейден Шварц.
Гол в ворота хозяев забил еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман. Он набирает очки в пятой игре подряд.
Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 22 минуты. Показатель -1.
Сан-Хосе Шаркс - Торонто Мейпл Лифс 6:5 (буллиты)
Хозяева вели в счете 3:1, 4:2, 5:3.
"Торонто" забросил две шайбы на 60-й минуте матча.
Три результативные передачи сделал Митчелл Марнер (Торонто).
3 (2 + 1) очка набрал Тайлер Тофолли (Сан-Хосе).
Две шайбы забросил Вильям Нюландер (Торонто).