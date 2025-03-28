Шутаут Блэквуда. Гол Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" разгромил "Эдмонтон" 6:1.

Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 4:2

После перого периода "Вашингтон" выигрывал 2:1.

Две шайбы забросил Фредерик Годро (Миннесота).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты 29 секунд. Показатель -1.

Мэтью Болди забил девятый победный гол в сезоне - клубный рекорд.

Нешвилл Прэдейчез - Сент-Луис Блюз 2:3

"Сент-Луис" выиграл восьмой матч подряд. Самая длительная победная серия клуба с апреля 2022 года.

После первого периода хозяева вели в счете 2:0.

В третьем периоде гости забили два гола за 22 секунды.

Две шайбы забросил Дилан Холлоуэй (Блюз).

Калгари Флэймз - Даллас Старз 2:5

Обе шайбы в ворота гостей забил Назим Кадри.

Кейси ДеСмит совершил 46 сэйвов.

Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингз 4:0

"Колорадо" одержал 11-ю победу подряд.

3 (2 + 1) очка набрал Мартин Нечас.

Маккензи Блэквуд отразил 22 броска. Он совершил четвертый шутаут в сезоне и 14-й в карьере.

Дрю Даути (Кингз) провел 1200-ю игру в НХЛ.

Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерз 6:1

"Сиэтл" прервал серию из трех поражений.

Счет второго периода 5:0. "Сиэтл" в третий раз в истории забил пять голов за один период.

Две шайбы забросил Джейден Шварц.

Гол в ворота хозяев забил еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман. Он набирает очки в пятой игре подряд.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 22 минуты. Показатель -1.

Сан-Хосе Шаркс - Торонто Мейпл Лифс 6:5 (буллиты)

Хозяева вели в счете 3:1, 4:2, 5:3.

"Торонто" забросил две шайбы на 60-й минуте матча.

Три результативные передачи сделал Митчелл Марнер (Торонто).

3 (2 + 1) очка набрал Тайлер Тофолли (Сан-Хосе).

Две шайбы забросил Вильям Нюландер (Торонто).