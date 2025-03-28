x
28 марта 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 13:43
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Удачный дебют Шоу. Юбилейный шутаут Василевского. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 марта 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 13:38
Удачный дебют Шоу. Юбилейный шутаут Василевского. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Derik Hamilton

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Юту" 8:0.

Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 3:4

Линус Ульмарк совершил 31 сэйв и одержал 11-ю победу в 13 матчах против "Детройта".

Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенз 6:4

Это был первый матч "летчиков" под руководством Брэда Шу (он возглавил команду после увольнения Джона Тортореллы). Последний раз он был главным тренером клуба НХЛ в 2006 году. Он тренировал "Нью-Йорк Айлендерс" и был уволен после матча против "Филадельфии".

По 3 (2 +1) очка набрали игроки "Филадельфии" Шон Кутюрье и Матвей Мичков.

Тампа-бей Лайтнинг - Юта 8:0

Никита Кучеров набрал 4 (1 + 3) очка.

Виктор Хедман набрал 3 (1 + 2) очка.

Андрей Василевский совершил 25 сэйвов. Шестой шутаут в сезоне и 40-й в матчах НХЛ.

Райан Макдона провел 1000-ю игру в НХЛ. В юбилейном матче он сделал две голевые передачи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

НХЛ. Сидни Кросби побил рекорд Уэйна Гретцки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

НХЛ. Джон Торторелла уволен с поста главного тренера "Филадельфии Флайерз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2025

4 результативных передачи братьев Хьюз. Хет-трик Робертсона. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

200-я победа Сароса. Кучеров набрал 100 очков. Результаты матчей НХЛ