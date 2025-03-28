Удачный дебют Шоу. Юбилейный шутаут Василевского. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Юту" 8:0.

Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 3:4

Линус Ульмарк совершил 31 сэйв и одержал 11-ю победу в 13 матчах против "Детройта".

Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенз 6:4

Это был первый матч "летчиков" под руководством Брэда Шу (он возглавил команду после увольнения Джона Тортореллы). Последний раз он был главным тренером клуба НХЛ в 2006 году. Он тренировал "Нью-Йорк Айлендерс" и был уволен после матча против "Филадельфии".

По 3 (2 +1) очка набрали игроки "Филадельфии" Шон Кутюрье и Матвей Мичков.

Тампа-бей Лайтнинг - Юта 8:0

Никита Кучеров набрал 4 (1 + 3) очка.

Виктор Хедман набрал 3 (1 + 2) очка.

Андрей Василевский совершил 25 сэйвов. Шестой шутаут в сезоне и 40-й в матчах НХЛ.

Райан Макдона провел 1000-ю игру в НХЛ. В юбилейном матче он сделал две голевые передачи.