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Спорт

Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера

Теннис
Знаменитые спортсмены
время публикации: 28 марта 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 14:18
Новак Джоковия побил рекорд Роджера Федерера
AP Photo/Marta Lavandier

В четвертьфинале теннисного турнира в Майами Новак Джокович победил американца Себастьяна Корду 6:3, 7:6.

Сербский теннисист стал самым возрастным полуфиналистом турнира серии "Мастерс": 37 лет 304 дня.

Ранее этот рекорд принадлежал Роджеру Федереру (37 лет 222 дня).

В полуфинале Новак Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым.

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