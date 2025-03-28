Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера
время публикации: 28 марта 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 14:18
В четвертьфинале теннисного турнира в Майами Новак Джокович победил американца Себастьяна Корду 6:3, 7:6.
Сербский теннисист стал самым возрастным полуфиналистом турнира серии "Мастерс": 37 лет 304 дня.
Ранее этот рекорд принадлежал Роджеру Федереру (37 лет 222 дня).
В полуфинале Новак Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2024