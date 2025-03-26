200-я победа Сароса. Кучеров набрал 100 очков. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Питтсбург" 6:1.

Бафффало Сейбрз - Оттава Сенаторз 3:2

"Сенаторы" вели в счете 1:0 и 2:1.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 12 минут 41 секунду. Показатель + 1.

Тейдж Томпсон забил победный гол на 42-й минуте. Это его 35-й гол в сезоне.

Каролина Хурикейнз - Нешвилл Прэдейчез 1:3

Две шайбы забросил Люк Эванджелиста.

Две результативные передачи сделал Марк дель Гайзо.

Юус Сарос отразил 34 броска и одержал 200-ю победу в НХЛ (в 402 играх). .

Тампа-Бей лайтнинг- Питтсург Пингвинз 6:1

На 16-й минуте счет был 4:0. После этого гости сменили вратаря. Вместо Тристана Жарри (3 сэйва) место в воротах занял Алекс Неделькович (18 сэйвов).

Два гола забил Энтони Чирелли. Он проводил 500-й матч в НХЛ.

Никита Кучеров набрал 3 (1 +2) очка. Он набрал 101 (31 + 70) очко в сезоне. Никита стал десятым игроком лиги, который в трех сезонах подряд сделал не менее 70 результативных передач.