Свитолина, Ястремская, Соболенко вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 25 мая 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 20:50
Сегодня начался основной этап Открытого чемпионата Франции. Китаянка Чжэн Циньвень победила россиянку Анастасию Павлюченкову 6:4, 6:3.
Украинка Даяна Ястремская победила австралийку Аяву Дестани 7:5, 6:1.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила россиянку Камилу Рахимову 6:1, 6:0.
Швейцарка Виктори Голубич обыграла бывшую вторую ракетку мира чешку Петру Квитову 3:6, 6:0, 6:4. Ева Лыс (Германия) разгромила американку Пейтон Стирз 6:0, 6:3.
Украинка Элина свитолина разгромила турчанку Зейнеп Сонмез 6:1, 6:1. Это 30-я победа Элины в матчах Открытого чемпионата Франции.
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