Кубок Стэнли. Результативная передача Уолмана. "Эдмонтон" разгромил "Даллас"

В четвертом матче финала Западной конференции НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" разгромил "Даллас Старз" 4:1.

Счет в серии 3:1 в пользу "нефтяников".

По два очка набрали Леон Драйзайтль (1 + 1), Кори Перри (1 + 1) и Коннор Макдэвид (0 + 2). Драйзайтль забил 20-й гол в большинстве в матчах Кубка Стэнли.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 3 минуты, сделал 1 бросок. Показатель 0.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.