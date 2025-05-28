Кубок Стэнли. Результативная передача Уолмана. "Эдмонтон" разгромил "Даллас"
время публикации: 28 мая 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 08:27
В четвертом матче финала Западной конференции НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" разгромил "Даллас Старз" 4:1.
Счет в серии 3:1 в пользу "нефтяников".
По два очка набрали Леон Драйзайтль (1 + 1), Кори Перри (1 + 1) и Коннор Макдэвид (0 + 2). Драйзайтль забил 20-й гол в большинстве в матчах Кубка Стэнли.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 3 минуты, сделал 1 бросок. Показатель 0.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.
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