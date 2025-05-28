27 марта на 82-м году жизни умер знаменитый аргентинский футболист Хуан Рамон Верон, сообщают аргентинские СМИ.

Он - отец легенды сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона.

Полузащитник выступал за клубы "Эстудиантес" (чемпион Аргентины 1967 года, трехкратный победитель Кубка Либертадорес, обладатель МЕжконтинентального кубка 1968 года), "Панатинаикос", "Хуниор" (Барранкилья) (чемпион Колумбии 1977 года), "Кукута Депортиво" (Колумбия).

В 1968-71 годах Хуан Рамон Верон был игроком сборной Аргентины.