x
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый аргентинский футболист Хуан Рамон Верон

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 28 мая 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 07:53
Хуан Рамон Верон и Хуан Себастьян Верон
AP Photo/Jorge Saenz, File

27 марта на 82-м году жизни умер знаменитый аргентинский футболист Хуан Рамон Верон, сообщают аргентинские СМИ.

Он - отец легенды сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона.

Полузащитник выступал за клубы "Эстудиантес" (чемпион Аргентины 1967 года, трехкратный победитель Кубка Либертадорес, обладатель МЕжконтинентального кубка 1968 года), "Панатинаикос", "Хуниор" (Барранкилья) (чемпион Колумбии 1977 года), "Кукута Депортиво" (Колумбия).

В 1968-71 годах Хуан Рамон Верон был игроком сборной Аргентины.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025

Умер известный футболист, олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Умер футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Бережной
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Умер полузащитник сборной Израиля Гади Кинда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Умер знаменитый футболист, участник двух чемпионатов мира