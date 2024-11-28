Рейтинг ФИФА. Сборная Израиля поднялась на 5 позиций
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:53
ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 28 ноября 2024 года. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, действующий чемпион мира.
В первой пятерке изменений нет: сборные Франции, Испании, Англии и Бразилии.
Неудачно выступив в последних туров группового этапа Лиги наций (в том числе поражение от израильтян), сборная Бельгии опустилась на восьмое место, пропустив вперед португальцев и голландцев.
В первую десятку также входят команды Италии и Германии.
Сборная Украины осталась на 25-м месте.
Сборная Израиля поднялась с 81-го места на 76-е.
Наибольший прогресс у сборной Нигера, поднявшейся с 131-го на 122-е место.
Наибольший регресс у сборной Нигерии, опустившейся с 36-го на 44-е место.
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