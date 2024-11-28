x
28 ноября 2024
|
последняя новость: 17:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 ноября 2024
|
28 ноября 2024
|
последняя новость: 17:25
28 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рейтинг ФИФА. Сборная Израиля поднялась на 5 позиций

Футбол
ФИФА
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 16:53
Рейтинг ФИФА. Сборная Израиля поднялась на 5 позиций
AP Photo/Denes Erdos

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 28 ноября 2024 года. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, действующий чемпион мира.

В первой пятерке изменений нет: сборные Франции, Испании, Англии и Бразилии.

Неудачно выступив в последних туров группового этапа Лиги наций (в том числе поражение от израильтян), сборная Бельгии опустилась на восьмое место, пропустив вперед португальцев и голландцев.

В первую десятку также входят команды Италии и Германии.

Сборная Украины осталась на 25-м месте.

Сборная Израиля поднялась с 81-го места на 76-е.

Наибольший прогресс у сборной Нигера, поднявшейся с 131-го на 122-е место.

Наибольший регресс у сборной Нигерии, опустившейся с 36-го на 44-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2024

Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Реал". Салах и Мбаппе не реализовали пенальти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2024

"Ливерпуль" победил "Реал". Поражение "Шахтера". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024

Бывший футболист "Манчестер Сити" выдвинут на пост президента Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2024

Умер известный футболист, участник чемпионата мира 1986 года