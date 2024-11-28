Гол Мудрика. Поражение "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях победил "Хайденхайм" 2:0.
Астана (Казахстан) - Витория (Гимараэнш, Португалия) 1:1
Португальцы отыгрались на 89-й минуте.
Хайденхайм (Германия) - Челси (Лондон, Англия) 0:2
Голы забили Кристофер Нкунку и Михайло Мудрик.
Серкль Брюгге (Бельгия) - Хартс (Эдинбург, Шотландия) 2:0
Динамо (Минск, Беларусь) - Копенгаген (Дания) 1:2
Ноа (Ереван, Армения) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 0:0
Санкт-Галлен (Швейцария) - Баска Тополя (Сербия) 2:2
Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - ЛАСК (Линц, Австрия) 2:1
На 82-й минуте австрийцы вели в счете.
Мельде (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр) 0:1
Целье (Словения) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 3:3
Панатинаикос (Афины, Греция) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 1:0
Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Юргорден (Швеция) 0:1