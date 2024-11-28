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Гол Мудрика. Поражение "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 28 ноября 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 22:35
"Челси" в гостях победил "Хайденхайм" 2:0
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях победил "Хайденхайм" 2:0.

Астана (Казахстан) - Витория (Гимараэнш, Португалия) 1:1

Португальцы отыгрались на 89-й минуте.

Хайденхайм (Германия) - Челси (Лондон, Англия) 0:2

Голы забили Кристофер Нкунку и Михайло Мудрик.

Серкль Брюгге (Бельгия) - Хартс (Эдинбург, Шотландия) 2:0

Динамо (Минск, Беларусь) - Копенгаген (Дания) 1:2

Ноа (Ереван, Армения) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 0:0

Санкт-Галлен (Швейцария) - Баска Тополя (Сербия) 2:2

Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) - ЛАСК (Линц, Австрия) 2:1

На 82-й минуте австрийцы вели в счете.

Мельде (Норвегия) - АПОЭЛ (Кипр) 0:1

Целье (Словения) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 3:3

Панатинаикос (Афины, Греция) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) 1:0

Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Юргорден (Швеция) 0:1

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