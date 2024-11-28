"Ливерпуль" победил "Реал". Поражение "Шахтера". Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершился пятый тур основного этапа Лиги чемпионов. Лидирует "Ливерпуль", победивший во всех матчах.

13 очков у "Интера".

Мадридский "Реал" на 24-м месте - 6 очков.

ПСЖ и донецкий "Шахтер", набравшие по 4 очка, находятся вне зоны плэй-офф. Все матчи проиграли и остались без плэй-офф "Лейпциг", "Слован" и "Янг Бойз".

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Штутгарт (Германия) 5:1

Штурм (Грац, Австрия) - Жирона (Испания) 1:0

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Ювентус (Турин, Италия) 0:0

Болонья (Италия) - Лилль (Франция) 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Нгалаэль Мукау.

Селтик (Глазго, Шотландия) - Брюгге (Бельгия) 1:1

Динамо (Загреб, Хорватия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 0:3

Ливерпуль (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 2:0

Монако (Франция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:3

"Монако" вел в счете 1:0 и 2:1.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Шахтер (Донецк, Украина) 2:3

На 87-й минуте "Шахтер" вел в счете 2:0.