Лига чемпионов. "Ливерпуль" победил "Реал". Салах и Мбаппе не реализовали пенальти

В матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил мадридский "Реал" 2:0.

Соперники по разу не реализовали пенальти.

"Ливерпуль" - пятая команда, которая выиграла пять стартовых матчей Лиги чемпионов в сезоне, пропустив при этом не более одного гола. Ранее это удавалось "Милану" (сезон 1992-93 годов), "Ювентусу" (2004-05), "Атлетико" (Мадрид) (2016-1) и ПСЖ (2017-18), сообщает статистический сервис Opta

На 5-й минуте Салах отобрал мяч у Мбаппе и делает передачу Нуньесу. Тот входит в штрафную и бьет. Куртуа парировал мяч, который попал в Асенсио и едва не оказался в воротах. На 24-й минуте Куртуа вовремя вышел из ворот и парировал мяч после опасного удара Нуньеса.

На 33-й минуте Нуньес нанес обводящий удар в дальний угол. Вратарь в прыжке перевел мяч на угловой. На 50-й минуте Куртуа отразил мяч после удара Брэдли головой.

На 52-й минуте "Ливерпуль" открыл счет. Алексис Макаллистер принял мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 61-й минуте. "Реал" не реализовал пенальти. Келлехер парировал мяч после удара Мбаппе. Келлехер отразил три из четырех одиннадцатиметровых.

На 70-й минуте пенальти не реализовали хозяева. Салах не попал в ворота. Мяч задел штангу и ушел за пределы поля.

На 76-й минуте после подачи углового Коди Гакпо головой отправил мяч в сетку 2:0.