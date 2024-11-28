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"Маккаби" победил "Бешикташ". Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 28 ноября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 22:03
"Маккаби" победил "Бешикташ". Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" победил "Бешикташ" 3:1.

Атлетик (Бильбао, Испания) - Эльфсборг (Швеция) 3:0

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 1:1

Бешикташ (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 2:3

По соображениям безопасности матч проходил на нейтральном поле - в Дебрецене, Венгрия.

Динамо (Киев, Украина) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:2

Лацио (Рим, Италия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 0:0

Карабах (Азербайджан) - Лион (Франция) 1:4

Два мяча забил Жорж Микаутадзе.

Ригас (Латвия) - ПАОК (Салоники, Греция) 0:2

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Порту (Португалия) 2:2

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