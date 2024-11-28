"Маккаби" победил "Бешикташ". Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 28 ноября 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 22:03
Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" победил "Бешикташ" 3:1.
Атлетик (Бильбао, Испания) - Эльфсборг (Швеция) 3:0
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 1:1
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 2:3
По соображениям безопасности матч проходил на нейтральном поле - в Дебрецене, Венгрия.
Динамо (Киев, Украина) - Виктория (Пльзень, Чехия) 1:2
Лацио (Рим, Италия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 0:0
Карабах (Азербайджан) - Лион (Франция) 1:4
Два мяча забил Жорж Микаутадзе.
Ригас (Латвия) - ПАОК (Салоники, Греция) 0:2
Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Порту (Португалия) 2:2
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