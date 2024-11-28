Умерла известная теннисистка, трехкратная чемпионка мира

27 ноября на 85-м году жизни умерла известная румынская теннисистка (настольный теннис) Мария Александру, сообщают румынские СМИ.

Она трехкратная чемпионка мира в парном разряде.

Мария Александру завоевала 12 медалей чемпионатов мира в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Она - четырехкратная чемпионка Европы, и 11-кратная победительница (6 раз в одиночном разряде) Открытых чемпионатов Англии.