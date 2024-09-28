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Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" подписал французского центрового

время публикации: 28 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 08:14
Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" подписал французского центрового
AP Photo/John Locher

Тель-авивский "Маккаби" подписал полуторамесячный контракт с французско-гвинейским центровым Альфой Кабой, сообщает официальный сайт клуба.

Он должен заменить травмированного Веньена Габриэля.

В апреле-июне 2024 года Альфа Каба выступал за "Валенсию".

Ранее баскетболист выступал за клубы из Франции, Турции, Сербии, Черногории, Китая.

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