Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" подписал французского центрового
время публикации: 28 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 08:14
Тель-авивский "Маккаби" подписал полуторамесячный контракт с французско-гвинейским центровым Альфой Кабой, сообщает официальный сайт клуба.
Он должен заменить травмированного Веньена Габриэля.
В апреле-июне 2024 года Альфа Каба выступал за "Валенсию".
Ранее баскетболист выступал за клубы из Франции, Турции, Сербии, Черногории, Китая.
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