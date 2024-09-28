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Спорт

"Барселона" наказана за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов

время публикации: 28 сентября 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 12:35
"Барселона" наказана за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов
AP Photo/Joan Monfort

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала "Барселону" на 10 тысяч евро за появление провокационного баннера во время матча Лиги чемпионов "Монако" - "Барселона", сообщает портал Inside the Games.

Болельщикам каталонцев запрещено выезжать на матч "Барселоны" в Белграде.

Во время игры в Монако фанат каталонцев вывесил баннер "Флик Хайль".

Клуб выступил с заявлением, осуждающим этот поступок.

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