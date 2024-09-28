"Барселона" наказана за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов
время публикации: 28 сентября 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 12:35
Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала "Барселону" на 10 тысяч евро за появление провокационного баннера во время матча Лиги чемпионов "Монако" - "Барселона", сообщает портал Inside the Games.
Болельщикам каталонцев запрещено выезжать на матч "Барселоны" в Белграде.
Во время игры в Монако фанат каталонцев вывесил баннер "Флик Хайль".
Клуб выступил с заявлением, осуждающим этот поступок.
Ссылки по теме