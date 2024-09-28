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Баскетбол. Легендарный Нандо де Коло завершил карьеру в сборной Франции

время публикации: 28 сентября 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 12:13
Баскетбол. Легендарный Нандо де Коло завершил карьеру в сборной Франции
AP Photo/Mark J. Terrill

37-летний французский баскетболист Нандо де Коло сообщил в социальных сетях, что больше не будет выступать за сборную Франции.

Он сыграл за национальную сборную 209 матчей.

В составе сборной Надо де Коло двукратный серебряный призер олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2013 года, серебряный призер чемпионата Европы 2011 года, бронзовый - 2015.

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