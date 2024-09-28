Коул Палмер установил рекорд. Нервная победа "канониров". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 28 сентября 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 19:10
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Лестер" 4:2. "Челси" с таким же счетом победил "Брайтон энд Хоув".
Арсенал (Лондон) - Лестер 4:2
Первый тайм хозяева уверенно выиграли 2:0.
Во втором тайме "лисы" отыгрались. Оба мяча забил Джеймс Джастин.
Хозяева забили два гола в компенсированное время. На четвертой минуте компенсированного времени была ничья 2:2.
Брентфорд - Вест Хэм (Лондон) 1:1
Челси (Лондон) - Брайтон энд Хоув 4:2
Коул Палмер стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим четыре гола в первом тайме.
Эвертон (Ливерпуль) - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1
"Эвертон" одержал первую победу в сезоне.
После первого тайма в счете вели гости.
Два гола забил Дуайт Макнил.
Ноттингем Форест - Фулхэм (Лондон) 0:1
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