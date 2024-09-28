Коул Палмер установил рекорд. Нервная победа "канониров". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Лестер" 4:2. "Челси" с таким же счетом победил "Брайтон энд Хоув".

Арсенал (Лондон) - Лестер 4:2

Первый тайм хозяева уверенно выиграли 2:0.

Во втором тайме "лисы" отыгрались. Оба мяча забил Джеймс Джастин.

Хозяева забили два гола в компенсированное время. На четвертой минуте компенсированного времени была ничья 2:2.

Брентфорд - Вест Хэм (Лондон) 1:1

Челси (Лондон) - Брайтон энд Хоув 4:2

Коул Палмер стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим четыре гола в первом тайме.

Эвертон (Ливерпуль) - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1

"Эвертон" одержал первую победу в сезоне.

После первого тайма в счете вели гости.

Два гола забил Дуайт Макнил.

Ноттингем Форест - Фулхэм (Лондон) 0:1