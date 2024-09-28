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Часть матчей чемпионата Израиля по футболу пройдет без зрителей

время публикации: 28 сентября 2024 г., 16:01 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 16:01
Часть матчей чемпионата Израиля по футболу пройдет без зрителей
AP Photo/Francisco Ubilla

В связи с напряженной обстановкой в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Управления тылом ЦАХАЛа матчи Лиги Аль (чемпионат Израиля по футболу) в Гуш-Дане и на севере страны пройдут без зрителей, сообщает Ynet.

Игры пятого тура чемпионата Израиля по футболу "Ирони" (Кирьят-Шмона) - "Маккаби" (Хайфа), "Маккаби Бней Райна" - "Бейтар" (Иерусалим) и "Маккаби" (Тель-Авив) - "Ирони" (Тверия) пройдут без зрителей.

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