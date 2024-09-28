Чемпионат Германии. Сенсация во Фрайбурге. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург"
время публикации: 28 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 18:51
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург" 4:0.
Лейпциг - Аугсбург 4:0
Победа позволила "быкам" подняться на второе место.
На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Бенжамин Шешко. Во втором тайме отличились Люк Опенда и бывший полузащитник ПСЖ Хавьер Симонс.
Фрайбург - Санкт-Паули (Гамбург) 0:3
Команда из Гамбурга одержала первую победу в сезоне. А "Фрайбург" упустил возможность догнать лидирующую "Баварию".
Два гола забил Элиас Саад. Один - бывший форвард "Вест Хэма" Оладапо Афолаян.
Вольфсбург - Штутгарт 2:2
Гости отыгрались на седьмой минуте компенсированного времени.
Майнц - Хайденхайм 0:2
Боруссия (Менхенгладбах) - Унион (Берлин) 1:0
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