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Чемпионат Германии. Сенсация во Фрайбурге. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 18:51
Чемпионат Германии. Сенсация во Фрайбурге. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург"
AP PhotoMartin Meissner

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург" 4:0.

Лейпциг - Аугсбург 4:0

Победа позволила "быкам" подняться на второе место.

На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Бенжамин Шешко. Во втором тайме отличились Люк Опенда и бывший полузащитник ПСЖ Хавьер Симонс.

Фрайбург - Санкт-Паули (Гамбург) 0:3

Команда из Гамбурга одержала первую победу в сезоне. А "Фрайбург" упустил возможность догнать лидирующую "Баварию".

Два гола забил Элиас Саад. Один - бывший форвард "Вест Хэма" Оладапо Афолаян.

Вольфсбург - Штутгарт 2:2

Гости отыгрались на седьмой минуте компенсированного времени.

Майнц - Хайденхайм 0:2

Боруссия (Менхенгладбах) - Унион (Берлин) 1:0

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