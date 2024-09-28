Чемпионат Германии. Сенсация во Фрайбурге. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург"

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Аугсбург" 4:0.

Лейпциг - Аугсбург 4:0

Победа позволила "быкам" подняться на второе место.

На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Бенжамин Шешко. Во втором тайме отличились Люк Опенда и бывший полузащитник ПСЖ Хавьер Симонс.

Фрайбург - Санкт-Паули (Гамбург) 0:3

Команда из Гамбурга одержала первую победу в сезоне. А "Фрайбург" упустил возможность догнать лидирующую "Баварию".

Два гола забил Элиас Саад. Один - бывший форвард "Вест Хэма" Оладапо Афолаян.

Вольфсбург - Штутгарт 2:2

Гости отыгрались на седьмой минуте компенсированного времени.

Майнц - Хайденхайм 0:2

Боруссия (Менхенгладбах) - Унион (Берлин) 1:0