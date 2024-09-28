Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" не смог победить в Ньюкасле

В стартовом матче шестого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть "Ньюкасл" 1:1.

"Ньюкасл": Поуп, Холл, Берн, Шер, Триппьер (Ливраменто, 78), Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 77), Жоэлинтон, Барнс (Уиллок, 76), Мерфи, Гордон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер, Льюис (Савио, 81), Ковачич, Грилиш (Доку, 81), Гюндоган (Фоден, 66), Бернарду Силва, Холанн.

У гостей солидное статистическое преимущество (62% владения мячом, 16:11 по ударам, 6:4 по точным ударам).

Первый опасный момент в матче стал голевым. На 35-й минуте Грилиш сделал передачу в штрафную. Йошко Гвардиол обыграл защитника и нанес обводящий удар в дальний

нижний угол 0:1.

На 40-й минуте голкипер хозяев далеко вышел из ворот и ошибся в передаче. Илкай Гюндоган попытался перебросить мяч в пустые ворота, но Поуп выручил.

Перед перерывом хозяева едва не отыгрались. Жоэлинтон получил мяч в штрафной и пробил с разворота. Эдерсон парировал.

На 58-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти 1:1.

На 71-й минуте Холанн выходил один на один. Поуп выручил. На второй минуте компенсированного времени Бернарду Силва принял мяч в штрафной и сильно пробил под перекладину. Вратарь мяч парировал.