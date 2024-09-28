Чемпионат Италии. Дубль Лаутаро Мартинеса. "Интер" прервал серию без побед

В матче шестого тура чемпионата Италии миланский "Интер" в гостях одолел "Удинезе" 3:2. Это первая победа "бело-черных" в последних четырех матчах (во всех турнирах).

"Удинезе": Окойе, Туре, Бийол, Кабаселе, Земура, Эхизибуэ, Саррага (Браво, 86), Карлстрем (Атта, 74), Ловрич (Эккеленкамп, 59), Дэвис (Лукка, 59), Товен (Бреннер, 74).

"Интер": Зоммер, Бастони (де Врей, 75), Ачерби, Биссек, Димарко (Карлос Аугусто, 65), Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу, Фраттези (Зелиньски, 85), Мартинес (Корреа, 86), Тюрам (Тареми, 75).

Гости открыли счет на 42-й секунде матча. Дармиан сделал пас в штрафную. Давиде Фраттези опередил защитника и катнул мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 10-й минуте Чалханоглу навесил. Лаутаро Мартинес метров с 5 бил головой, но в ворота не попал. На 22-й минуте Тюрам опасно пробил в борьбе с защитником. Окойе мяч парировал.

На 33-й минуте хозяева создали первый опасный момент. После удара Ловрича мяч задел защитника и пролетел рядом со штангой. На 35-й минуте Земура навесил. Кристиан Кабаселе головой подрезал мяч в дальний угол ворот 1:1.

На последних секундах первого тайма гости забили. Димарко прострелил. Лаутаро Мартинес послал мяч в сетку 1:2. На 47-й минуте он нанес удар с линии штрафной 1:3.

На 71-й минуте Лаутаро Мартинес с линии штрафной попытался перебросить мяч через вратаря. Окойе мяч отразил.

На 83-й минуте бывший форвард "Аякса" Лоренцо Лукка убежал от Чалханоглу, ворвался в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол 2:3.

На 4-й минуте компенсированного времени забил Тареми. Гол не засчитан. Иранец оттолкнул защитника.