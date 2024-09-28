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Чемпионат Израиля. Голы киевлян. Победы "Бейтара" и хайфского "Маккаби"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 22:21
Чемпионат Израиля. Голы киевлян. Победы "Бейтара" и хайфского "Маккаби"
AP Photo/Frank Augstein

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил "Ирони" (Кирьят- Шмона) 4:0.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби (Хайфа) 0:4

На 13-й минуте Ноам Коэн поразил сови ворота. Во втором тайме два гола забил Дин Давид, один - арендованный у киевского "Динамо" Александр Сирота. В четырех матчах чемпионата Израиля украинский защитник забил два гола.

Маккаби Бней Райна - Бейтар (Иерусалим) 0:2

Во втором тайме голы забили Майрон Джордж и Ярден Шуа.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Петах-Тиква) 4:1

Первая победа "Апоэля" в этом сезоне.

Два гола забил 20-летний Седрик Дон. По разу отличились Эндрю Идоко (в июне перешел из нигерийского "Кацуна Юнайтед") и арендованный у киевского "Динамо" Самба Диалло.

На 88-й минуте счет "размочил" Ор Ройзман, арендованный "Маккаби" у столичного "Апоэля".

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