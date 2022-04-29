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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 11:31

Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев

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Офир Марсиано

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Фейенорд" обыграл "Марсель" 3:2. Ворота голландцев защищал вратарь сборной Израиля Офир Марсиано.

"Марсель" проводил 250-й гол в еврокубках.

В начале матча гости могли открыть счет, но Дьенг упустил два голевых момента.

Хозяева забили два гола примерно в середине первого тайма, но упустили преимущество еще до перерыва.


На 18-й минуте Синистерра пяткой отдал пас на ход арендованному у "Генка" Сирилу Дессерсу. Тот выскочил один на один и протолкнул мяч в сетку 1:0. На 20-й минуте длинный пас вперед. Нельсон убежал по флангу и прострелил. Синистерра пробил. Мяч задел защитника и оказался в сетке 2:0.

На 28-й минуте Бамба Дьенг, упустивший парочку голевых моментов в начале матча, ушел от защитника и мощно пробил в ближний угол 2:1. На 40-й минуте Жерсон сравнял счет 2:2.

Второй тайм начался катастрофой для марсельцев. Они разыграли мяч в центре поля и стали делать передачи назад. Чалета-Цар ошибся, отдав голевой пас Дессерсу 3:2.

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