Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Фейенорд" обыграл "Марсель" 3:2. Ворота голландцев защищал вратарь сборной Израиля Офир Марсиано.

"Марсель" проводил 250-й гол в еврокубках.

В начале матча гости могли открыть счет, но Дьенг упустил два голевых момента.

Хозяева забили два гола примерно в середине первого тайма, но упустили преимущество еще до перерыва.

На 18-й минуте Синистерра пяткой отдал пас на ход арендованному у "Генка" Сирилу Дессерсу. Тот выскочил один на один и протолкнул мяч в сетку 1:0. На 20-й минуте длинный пас вперед. Нельсон убежал по флангу и прострелил. Синистерра пробил. Мяч задел защитника и оказался в сетке 2:0.

На 28-й минуте Бамба Дьенг, упустивший парочку голевых моментов в начале матча, ушел от защитника и мощно пробил в ближний угол 2:1. На 40-й минуте Жерсон сравнял счет 2:2.

Второй тайм начался катастрофой для марсельцев. Они разыграли мяч в центре поля и стали делать передачи назад. Чалета-Цар ошибся, отдав голевой пас Дессерсу 3:2.