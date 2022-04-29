Лига конференций. Учитель не победил ученика

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Лестер" сыграл вничью 1:1 с "Ромой". Оба мяча забили римские "волки".

Перед матчем много говорилось об "учителе и ученике". "Жозе Моуринью, возглавлявший "Челси", пригласил из скромного "Рединга" Брендана Роджерса, который у "синих" тренировал молодежную и юниорскую команды.

На 15-й минуте Залевски сделал передачу в штрафную. Пеллегрини пробил в дальний нижний угол 0:1.

На 67-й минуте Барнс прострелил. В борьбе с Лукманом мяч в свои ворота отправил Манчини 1:1.