Лига конференций. Учитель не победил ученика
В первом полуфинальном матче Лиги конференций "Лестер" сыграл вничью 1:1 с "Ромой". Оба мяча забили римские "волки".
Перед матчем много говорилось об "учителе и ученике". "Жозе Моуринью, возглавлявший "Челси", пригласил из скромного "Рединга" Брендана Роджерса, который у "синих" тренировал молодежную и юниорскую команды.
На 15-й минуте Залевски сделал передачу в штрафную. Пеллегрини пробил в дальний нижний угол 0:1.
На 67-й минуте Барнс прострелил. В борьбе с Лукманом мяч в свои ворота отправил Манчини 1:1.
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