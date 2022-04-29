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NEWSru.co.il :: Спорт29 апреля 2022 г., 10:39

Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

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Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" (нынешний договор завершался летом 2024 года). Он будет руководить "красными" до лета 2026 года, сообщает ESPN.

Ранее тренер неоднократно заявлял, что хочет приостановить карьеру после окончания контракта в 2024 году и отдохнуть, уделяя больше времени семье. Но, видимо, передумал и обрадовал болельщиков "красных".

Под его руководством "Ливерпуль" становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, чемпионата Англии. В этом сезоне команда Юргена Клоппа ведет борьбу с "Манчестер Сити" за чемпионство и имеет неплохие шансы на выход в финал Лиги чемпионов ("Ливерпуль" в первом полуфинальном матче победил "Вильярреал" 2:0).


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