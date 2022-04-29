НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары

Известны три из четырех пар второго раунда (полуфиналов конференций) НБА. В первом раунде еще не завершилась серия "Мемфис" - "Миннесота" ("медведи" впереди 3:2). Победитель Этой пары сыграет с "Голден Стэйт Уорриорз".

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