НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары
Известны три из четырех пар второго раунда (полуфиналов конференций) НБА. В первом раунде еще не завершилась серия "Мемфис" - "Миннесота" ("медведи" впереди 3:2). Победитель Этой пары сыграет с "Голден Стэйт Уорриорз".
Пары второго раунды:
"Финикс Санз" - "Даллас Мэверикс" (первый матч 2 мая)
"Майами Хит" - "Филадельфия Сиксерз" (первый матч 2 мая)
"Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" (первый матч 1 мая).
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