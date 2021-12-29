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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 07:28

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной США засчитано техническое поражение. Американцы в карантине

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной США засчитано техническое поражение. Американцы в карантине

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Коронавирус внес первые коррективы в ход турнира.

Два игрока сборной США сдали положительные тесты.

Из-за этого команда была отправлена в карантин. Американцам засчитали техническое поражение в матче со сборной Швейцарии.

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