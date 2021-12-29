Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной США засчитано техническое поражение. Американцы в карантине
В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Коронавирус внес первые коррективы в ход турнира.
Два игрока сборной США сдали положительные тесты.
Из-за этого команда была отправлена в карантин. Американцам засчитали техническое поражение в матче со сборной Швейцарии.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2021
18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт
18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт