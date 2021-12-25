Хоккей. Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса

Традиционный хоккейный предновогодний турнир Кубок Шпенглера в этом году проводиться не будет, сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова почетного президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля: " Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков "Давоса" обнаружены положительные тесты на коронавирус".

Кубок Шпенглера должен был пройти в Давосе с 26 по 31 декабря.