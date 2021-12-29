Неожиданное поражение "Ливерпуля". Гол Влашича. Салах не реализовал пенальти
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. Игры "Арсенал" - "Вулверхэмптон" и "Лидс" - "Астон Вилла" перенесены.
Кристал Пэлас (Лондон) - Норвич 3:0
<Саутгемптон - Тоттенхэм (Лондон) 1:1
Уотфорд - Вест Хэм (Лондон) 1:4
Четвертый гол в ворота хозяев в компенсированное время забил бывший лидер ЦСКА Никола Влашич, вышедший на замену на 85-й минуте.
Лестер - Ливерпуль 1:0
Гости владели огромным преимуществом и создали немало голевых моментов.
А точности хозяев можно позавидовать. Один удар в створ ворот - один гол. Победный мяч забил арендованный у "Лейпцига" Адамола Лукман.
На 16-й минуте Мохамед Салах Не реализовал пенальти.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 26 декабря 2021
"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников
"Манчестер Сити" и "Лестер" забили 9 голов. "Арсенал" и "Тоттенхэм" разгромили соперников