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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 11:23

Неожиданное поражение "Ливерпуля". Гол Влашича. Салах не реализовал пенальти

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Каспер Шмейхель отражает мяч после удара Мохамеда Салаха с пенальти

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. Игры "Арсенал" - "Вулверхэмптон" и "Лидс" - "Астон Вилла" перенесены.

Кристал Пэлас (Лондон) - Норвич 3:0

<Саутгемптон - Тоттенхэм (Лондон) 1:1

Уотфорд - Вест Хэм (Лондон) 1:4

Четвертый гол в ворота хозяев в компенсированное время забил бывший лидер ЦСКА Никола Влашич, вышедший на замену на 85-й минуте.


Лестер - Ливерпуль 1:0

Гости владели огромным преимуществом и создали немало голевых моментов.

А точности хозяев можно позавидовать. Один удар в створ ворот - один гол. Победный мяч забил арендованный у "Лейпцига" Адамола Лукман.

На 16-й минуте Мохамед Салах Не реализовал пенальти.

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