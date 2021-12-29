Неожиданное поражение "Ливерпуля". Гол Влашича. Салах не реализовал пенальти

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. Игры "Арсенал" - "Вулверхэмптон" и "Лидс" - "Астон Вилла" перенесены.

Кристал Пэлас (Лондон) - Норвич 3:0

<Саутгемптон - Тоттенхэм (Лондон) 1:1

Уотфорд - Вест Хэм (Лондон) 1:4

Четвертый гол в ворота хозяев в компенсированное время забил бывший лидер ЦСКА Никола Влашич, вышедший на замену на 85-й минуте.

Лестер - Ливерпуль 1:0

Гости владели огромным преимуществом и создали немало голевых моментов.

А точности хозяев можно позавидовать. Один удар в створ ворот - один гол. Победный мяч забил арендованный у "Лейпцига" Адамола Лукман.

На 16-й минуте Мохамед Салах Не реализовал пенальти.