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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 10:46

Умер известный футболист, брат Диего Марадоны

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Умер известный футболист, брат Диего Марадоны

28 декабря в Италии на 53-м году жизни умер от сердечного приступа младший брат Диего Марадоны Уго Марадона, сообщает сайт клуба "Наполи".

Уго Марадона, известный также как "Турок", выступал в полузащите клубов "Аргентинос Хунорс", "Асколи" (Италия), "Райо Вальекано" (Мадрид), "Рапид" (Вена), "Депортиво Италия" (Каракас, Венесуэла), "Прогресо" (Монтевидео), "Саган Тосу" (Япония), "Ависпа Фукуока" (Япония), "Консадол Саппоро", "Торонто Италия".

Он был игроком юниорской сборной Аргентины.


В 2004-05 годах Уго Марадона тренировал "Пуэрто-Рико Айлендерс".

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