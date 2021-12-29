Молодежный чемпионат мира по хоккею. Из-за коронавируса россиянам зачли поражение в матче со словаками
Из-за коронавируса отменен третий матч молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Эдмонтоне.
Технические поражения 0:1 засчитаны:
американцам в матче со сборной Швейцарии,
чехам в матче с финнами,
россиянам в матче со словаками.
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