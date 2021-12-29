Молодежный чемпионат мира по хоккею. Из-за коронавируса россиянам зачли поражение в матче со словаками

Из-за коронавируса отменен третий матч молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Эдмонтоне.

"Ей мы не нужны": сын рассказал об обидах на Фатееву

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