Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса
Коронавирус вносит поправки в проходящий в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет).
Накануне американцам было засчитано техническое поражение в матче против сборной Швейцарии.
Сегодня техническое поражение 0:1 засчитано чехам в матче против сборной Финляндии.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы забили 11 голов
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы забили 11 голов
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной США засчитано техническое поражение. Американцы в карантине
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборной США засчитано техническое поражение. Американцы в карантине