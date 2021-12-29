Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса

Коронавирус вносит поправки в проходящий в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет).

Накануне американцам было засчитано техническое поражение в матче против сборной Швейцарии.

Сегодня техническое поражение 0:1 засчитано чехам в матче против сборной Финляндии.