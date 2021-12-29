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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 19:53

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса

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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Чехам засчитано поражение из-за коронавируса

Коронавирус вносит поправки в проходящий в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет).

Накануне американцам было засчитано техническое поражение в матче против сборной Швейцарии.

Сегодня техническое поражение 0:1 засчитано чехам в матче против сборной Финляндии.


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