В Сан-Диего забросили 14 шайб. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Игра "Чикаго" - "Коламбус" перенесена. "Тампа" в овертайме одолела "Монреаль" 5:4.
Тампа-Бей Лайтнинг - Монреаль Канадиенз 5:4 (овертайм)
На 60-й минуте гости вели в счете 4:3. Хозяева отыгрались за 20 секунд до конца третьего периода. Счет сравнял Кори Перри. Победный гол на 36-й секунде овертайма забросил Онджей Палат.
Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс 3:6
Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 8:7 (буллиты)
Хозяева вели в счете 5:3 и 7:5 (на 57-й минуте).
В послематечвой серии хозяева оба буллита реализовали, гости не реализовали ни одного.
По 4 очка набрали игроки "Аризоны" Лоусон Крузе (2 + 2) и Фил Кессель (0 + 4).
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