Три сегодняшних матча Евролиги перенесены. "Маккаби" сыграет с "Монако"

Единственным матчем игрового дня стал поединок Монако - Маккаби. Начало игры в 20:00 по израильскому времени.

Три матча регулярного чемпионата Евролиги, которые должны были состояться сегодня, 29 декабря, перенесены из-за коронавируса, сообщает официальный сайт турнира.

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