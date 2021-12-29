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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 08:30

Три сегодняшних матча Евролиги перенесены. "Маккаби" сыграет с "Монако"

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Три сегодняшних матча Евролиги перенесены. "Маккаби" сыграет с "Монако"

Три матча регулярного чемпионата Евролиги, которые должны были состояться сегодня, 29 декабря, перенесены из-за коронавируса, сообщает официальный сайт турнира.

Не состоятся сегодня игры:

Фенербахче - Реал

Олимпиакос - ЦСКА

Милан - Альба.


Единственным матчем игрового дня стал поединок Монако - Маккаби. Начало игры в 20:00 по израильскому времени.

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