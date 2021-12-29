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NEWSru.co.il :: Спорт29 декабря 2021 г., 11:53

Умер бывший защитник "Ростова" и сборной Узбекистана

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Умер бывший защитник "Ростова" и сборной Узбекистана

28 декабря на 48-м году жизни умер известный футболист Николай Ширшов, сообщает официальный сайт клуба "Ростов".

О причине смерти не сообщается.

Николай Ширшов играл в обороне команд "Свердловец" (Ташкентская область), "Трактор" (Ташкент), "Пахтакор" (Ташкент), "Ростов", "СКИФ Ордабасы" (Шимкент), СКА (Ростов-на-Дону), "Батайск", "Таганрог", МИТОС (Новочеркасск).

Он был игроком сборной Узбекистана, участником трех Кубков Азии.


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