Умер бывший защитник "Ростова" и сборной Узбекистана
28 декабря на 48-м году жизни умер известный футболист Николай Ширшов, сообщает официальный сайт клуба "Ростов".
О причине смерти не сообщается.
Николай Ширшов играл в обороне команд "Свердловец" (Ташкентская область), "Трактор" (Ташкент), "Пахтакор" (Ташкент), "Ростов", "СКИФ Ордабасы" (Шимкент), СКА (Ростов-на-Дону), "Батайск", "Таганрог", МИТОС (Новочеркасск).
Он был игроком сборной Узбекистана, участником трех Кубков Азии.
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