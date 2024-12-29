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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 29 декабря 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 15:09
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Alessandra Tarantino

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Израиля по футболу. Матчи этой стадии пройдут 14-16 января.

Сегодня состоятся матчи 1/16 финала:

Апоэль (Умм Эль-Фахм) - Маккаби (Нетания) и Кирьят-Ям - Бейтар (Иерусалим).

Завтра, 30 декабря в последнем матче 1/16 финала встретятся Маккаби (Хайфа) и Ирони (Ашкелон).

Пары 1/8 финала)

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив)

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Хадера)

Апоэль (Акко) - Кирьят-Ям/ Бейтар (Иерусалим)

Маккаби (Хайфа)/ Ирони (Ашкелон) - Апоэль (Умм Эль-Фахм)/ Маккаби (Нетания)

Нордия (Иерусалим) - Ашдод

Маккаби (Петах-Тиква) - Бней Сахнин

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна

Апоэль (Рамат-Ган) - Апоэль Нир (Рамат а-Шарон).

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