"Интер" приблизился к лидеру. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Италии."Интер" разгромил в гостях "Кальяри" 3:0.

"Сине-черные" отстают от лидирующей "Аталанты" на 1 очко.

Кальяри - Интер (Милан) 0:3

Миланцы выиграли четвертую игру чемпионата подряд. И в трех последних матчах не пропускали.

Лацио (Рим) - Аталанта (Бергамо) 1:1

"Аталанта" лидирует в Серии А и не проигрывает уже в 13 играх. Бергамаски сумели отыграться на 88-й минуте.