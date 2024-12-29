"Интер" приблизился к лидеру. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 29 декабря 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 07:29
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Италии."Интер" разгромил в гостях "Кальяри" 3:0.
"Сине-черные" отстают от лидирующей "Аталанты" на 1 очко.
Кальяри - Интер (Милан) 0:3
Миланцы выиграли четвертую игру чемпионата подряд. И в трех последних матчах не пропускали.
Лацио (Рим) - Аталанта (Бергамо) 1:1
"Аталанта" лидирует в Серии А и не проигрывает уже в 13 играх. Бергамаски сумели отыграться на 88-й минуте.
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